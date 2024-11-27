Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

«Я сказал, что мои шансы добраться до ЧМ составляют 1%, и это утверждение по-прежнему в силе. У меня нет ни амбиций, ни цели выступить в Тронхейме. Я не дурак и знаю, какова реальность. Моя цель, мой ЧМ в этом сезоне — Васалоппет. Судя по всему, народ решил, что я должен поехать на ЧМ. Но мои фанаты такие же, как и те, кто голосовал за Трампа, — они оторваны от реальности. Если всю сборную выкосит пандемия, а весь второй эшелон наделает ошибок, вот тогда я там буду», — приводит слова Нортуга Adressa.