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Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о возможности выступления на Играх-2026 под флагом Лихтенштейна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если я поеду на ОИ в следующем сезоне, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться? Лихтенштейн! Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно. Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи — Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно», — цитирует Нортуга TV2.

Российский и швейцарский лыжник Илья Черноусов прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга о возможном выступлении за Лихтенштейн.

«Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», — приводит слова Черноусова Dagbladet.

Также Петтер Нортуг высказался о перспективах участия в домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

«Я сказал, что мои шансы добраться до ЧМ составляют 1%, и это утверждение по-прежнему в силе. У меня нет ни амбиций, ни цели выступить в Тронхейме. Я не дурак и знаю, какова реальность. Моя цель, мой ЧМ в этом сезоне — Васалоппет. Судя по всему, народ решил, что я должен поехать на ЧМ. Но мои фанаты такие же, как и те, кто голосовал за Трампа, — они оторваны от реальности. Если всю сборную выкосит пандемия, а весь второй эшелон наделает ошибок, вот тогда я там буду», — приводит слова Нортуга Adressa.

38-летний Нортуг — двукратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира, дважды становился обладателем Кубка мира.