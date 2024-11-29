Йохауг заняла второе место в первой официальной гонке после возвращения

Четырехкратная олимпийская чемпионка уступила победу шведской лыжнице Фриде Карлссон, отстав от нее на 46,5 секунды. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Слинн.
«Заняв второе место, должна сказать, что я осталась довольна. Фрида показала свой уровень. Это было впечатляюще», — сказала Йохауг после гонки.
В ближайшие два дня на этапе Кубка мира в Руке также пройдут спринт и масс-старт.
Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года после Олимпийских игр в Пекине, где она завоевала золото в скиатлоне, классической гонке и масс-старте. В мае 2023 года норвежка родила дочь.
36-летняя лыжница планирует выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, который пройдет с 26 февраля по 9 марта 2025 года.