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Йохауг заняла второе место в первой официальной гонке после возвращения

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла второе место в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Vianney Thibaut/NordicFocus/Getty

Четырехкратная олимпийская чемпионка уступила победу шведской лыжнице Фриде Карлссон, отстав от нее на 46,5 секунды. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Слинн.

«Заняв второе место, должна сказать, что я осталась довольна. Фрида показала свой уровень. Это было впечатляюще», — сказала Йохауг после гонки.

В ближайшие два дня на этапе Кубка мира в Руке также пройдут спринт и масс-старт.

Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года после Олимпийских игр в Пекине, где она завоевала золото в скиатлоне, классической гонке и масс-старте. В мае 2023 года норвежка родила дочь.

36-летняя лыжница планирует выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, который пройдет с 26 февраля по 9 марта 2025 года.