Вяльбе высказалась о неожиданных проблемах со здоровьем у Большунова

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».