Вяльбе высказалась о неожиданных проблемах со здоровьем у Большунова

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».
Напомним, на старте Кубка России Большунов не смог выиграть ни одной гонки. 3 декабря стало известно, что он пропустит следующий старт из-за проблем со здоровьем — ему экстренно пришлось пройти внеплановое обследование.
В понедельник, 2 декабря, Большунов не смог преодолеть стадию четвертьфинала спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи.