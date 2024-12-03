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Вяльбе высказалась о неожиданных проблемах со здоровьем у Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, что Александр Большунов был вынужден пропустить гонку из-за проблем со здоровьем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, на старте Кубка России Большунов не смог выиграть ни одной гонки. 3 декабря стало известно, что он пропустит следующий старт из-за проблем со здоровьем — ему экстренно пришлось пройти внеплановое обследование.

В понедельник, 2 декабря, Большунов не смог преодолеть стадию четвертьфинала спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи.