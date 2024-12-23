Большунов не попал в финал спринта на этапе Кубка России

В полуфинальном забеге самый титулованный лыжник страны финишировал пятым, уступив победителю Александру Терентьеву 1,27 секунды. Терентьев также стал победителем финала, показав результат 4 минуты 14,02 секунды.
Кубок России по лыжным гонкам. Четвертый этап. Кирово-Чепецк
Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 4.14,02;
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — +0,22;
- Константин Тиунов (Москва) — +0,60;
- Илья Семиков (Республика Коми) — +0,90;
- Ермил Вокуев (Республика Коми) — +1,91;
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — +4,17.
Большунов не сумел выйти в финал спринта в третий раз в этом сезоне. До этого он дважды выбывал в четвертьфинале. В этом сезоне 27-летний лыжник не выиграл ни одной гонки и лишь дважды поднимался на подиум.
В прошлом сезоне Большунов выиграл 25 из 28 индивидуальных гонок в рамках Кубка и чемпионата России, выдав рекордную серию из 23 побед подряд. Такой серьезный спад в результатах спортсмен объяснил коронавирусом, который он перенес в октябре-ноябре этого года во время подготовки к соревновательному сезону.
Победу в женском спринте Анастасия Фалеева, показавшая результат 3 минуты 46,60 секунды.
Кубок России по лыжным гонкам. Четвертый этап. Кирово-Чепецк
Женщины. Спринт, классический стиль. Финал
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3,46,60;
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — +0,45;
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,04;
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +4,85;
- Ольга Васильева (Нижегородская область) +10,65;
- Арина Рощина (Нижегородская область) +13,55.