Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунов не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел пробиться в финал спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово‑Чепецке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация лыжных гонок России

В полуфинальном забеге самый титулованный лыжник страны финишировал пятым, уступив победителю Александру Терентьеву 1,27 секунды. Терентьев также стал победителем финала, показав результат 4 минуты 14,02 секунды.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвертый этап. Кирово-Чепецк
Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал

  1. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 4.14,02;
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — +0,22;
  3. Константин Тиунов (Москва) — +0,60;
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — +0,90;
  5. Ермил Вокуев (Республика Коми) — +1,91;
  6. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — +4,17.

Большунов не сумел выйти в финал спринта в третий раз в этом сезоне. До этого он дважды выбывал в четвертьфинале. В этом сезоне 27-летний лыжник не выиграл ни одной гонки и лишь дважды поднимался на подиум.

В прошлом сезоне Большунов выиграл 25 из 28 индивидуальных гонок в рамках Кубка и чемпионата России, выдав рекордную серию из 23 побед подряд. Такой серьезный спад в результатах спортсмен объяснил коронавирусом, который он перенес в октябре-ноябре этого года во время подготовки к соревновательному сезону.

Победу в женском спринте Анастасия Фалеева, показавшая результат 3 минуты 46,60 секунды.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвертый этап. Кирово-Чепецк
Женщины. Спринт, классический стиль. Финал

  1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3,46,60;
  2. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — +0,45;
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,04;
  4. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +4,85;
  5. Ольга Васильева (Нижегородская область) +10,65;
  6. Арина Рощина (Нижегородская область) +13,55.