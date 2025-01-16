Степанова: Не понимаю, зачем государство спонсирует Кубок России

Степанова считает, что российские соревнования отличаются от Кубка мира принципиальным подходом к их проведению.
«На Западе профессиональные соревнования существуют в первую очередь для того, чтобы найти, “запустить карьеру” звезды. Проводятся они на деньги спонсоров — производителей инвентаря, местных бюро по развитию туризма и, конечно, телевидения. Сами лыжные, биатлонные, велосипедные
«У нас главный “спонсор” спорта — государство. Не только на подготовку, но и на соревнования тратятся бюджетные деньги. Где частично, а где и полностью. Что государство получает за “спонсирование” того же Кубка России по лыжным гонкам конкретно в его нынешнем виде я не очень понимаю. Не очень очевидно для меня. В Норвегии соревнования десятилетиями показывали на общественном телевидении в прайм‑тайм — и не только соревнования. Просто, но доходчиво: смотрите, чего может добиться Тереза, простая девочка из далекого хутора! Вы видели у нас Большунова или нового героя Мирона Лифинцева в действительно рейтинговой передаче в последнее время?» — добавила лыжница.
24-летняя российская лыжница является чемпионкой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женской эстафете на дистанции 4×5 км.
Российские лыжники начиная с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.