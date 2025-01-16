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Степанова: Не понимаю, зачем государство спонсирует Кубок России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова объяснила разницу в подходе к спорту в России и на Западе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Степанова считает, что российские соревнования отличаются от Кубка мира принципиальным подходом к их проведению.

«На Западе профессиональные соревнования существуют в первую очередь для того, чтобы найти, “запустить карьеру” звезды. Проводятся они на деньги спонсоров — производителей инвентаря, местных бюро по развитию туризма и, конечно, телевидения. Сами лыжные, биатлонные, велосипедные и т. д. гонки — это часть бизнеса, как “красная дорожка” у кинозвезд. Есть звезда кино в титрах — фильм будут смотреть. Появится на лыжне и дорожке звезда спорта — будут смотреть соревнования, а потом покупать то, что звезда рекламирует», — написала Вероника в колонке на «Матч ТВ».

«У нас главный “спонсор” спорта — государство. Не только на подготовку, но и на соревнования тратятся бюджетные деньги. Где частично, а где и полностью. Что государство получает за “спонсирование” того же Кубка России по лыжным гонкам конкретно в его нынешнем виде я не очень понимаю. Не очень очевидно для меня. В Норвегии соревнования десятилетиями показывали на общественном телевидении в прайм‑тайм — и не только соревнования. Просто, но доходчиво: смотрите, чего может добиться Тереза, простая девочка из далекого хутора! Вы видели у нас Большунова или нового героя Мирона Лифинцева в действительно рейтинговой передаче в последнее время?» — добавила лыжница.

24-летняя российская лыжница является чемпионкой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женской эстафете на дистанции 4×5 км.

Российские лыжники начиная с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.