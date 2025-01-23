Тренер Сорин: Мы уважаем мнение Вяльбе, но решает вся команда

На этой неделе президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе говорила, что, по ее мнению, российские лыжники должны вернуться только при равных условиях со всеми остальными — с флагом и гимном.
«Когда Елена Валерьевна высказывалась в СМИ по нейтральному статусу, она высказывала своё личное мнение, свою личную позицию. На неё она имеет право. Но решение ехать или не ехать в таком статусе будет приниматься президиумом федерации, тренерским советом и самими спортсменами. Всей нашей дружной лыжной семьёй, всей федерацией. Никаких внутренних разговоров, что мы точно откажемся ехать без флага и гимна, не было. Среди спортсменов такого тоже нет», — сказал Сорин в интервью порталу «Чемпионат».
«Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, однако нужно дождаться реальных решений и критериев допуска от Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чём-то конкретно. Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, однако решает в итоге не один человек, а вся команда. Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Корее. Не допустили наших лидеров. Сомневались, ехать теперь или нет. Собрались все вместе на этапе Кубка мира в Зеефельде сначала тренерским штабом, каждый высказал своё мнение, потом спортсмены высказались. И коллегиально решили, что поедем», — добавил тренер сборной России.
Супруга Егора Сорина — член сборной России по лыжным гонкам Татьяна Сорина. Она является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в составе эстафетной команды. Вместе с Сориной золотые медали завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.
Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы президента Федерации лыжных гонок России должны состояться в 2026 году. Недавно известный телеведущий Дмитрий Губерниев заявил о готовности заменить Вяльбе на посту главы лыжной федерации.