Тренер Сорин: Мы уважаем мнение Вяльбе, но решает вся команда

«Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, однако нужно дождаться реальных решений и критериев допуска от Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чём-то конкретно. Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, однако решает в итоге не один человек, а вся команда. Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Корее. Не допустили наших лидеров. Сомневались, ехать теперь или нет. Собрались все вместе на этапе Кубка мира в Зеефельде сначала тренерским штабом, каждый высказал своё мнение, потом спортсмены высказались. И коллегиально решили, что поедем», — добавил тренер сборной России.