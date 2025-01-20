Глава FIS Элиаш выступил за возвращение российских лыжников

FIS отстранила россиян и белорусов весной 2022 года. Из-за этого лыжники пропустили чемпионат мира 2023 года и три розыгрыша Кубка мира. Накануне Юхан Элиаш поддержал допуск российских спортсменов до соревнований. Речь идет о тех же условиях, на которых россияне и белорусы принимали участие в Олимпийских играх в Париже прошлым летом — отсутствие флага, гимна и связей с силовыми структурами или вооруженными силами своих стран.
«Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами на Олимпиаде 2024 года. Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и не должны быть за это ущемлены», — приводит слова Элиаша Aftonbladet.
Швед Юхан Элиаш возглавляет FIS с июня 2021 года. Он — один из семи претендентов на пост президента Международного олимпийского комитета. Выборы нового главы МОК планируется провести 20 марта.