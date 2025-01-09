Выборы нового президента МОК запланированы на 20 марта

Нынешний президент МОК Томас Бах в августе сообщил о решении отказаться от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию с тем, чтобы остаться во главе организации еще на один срок.
На пост президента МОК претендуют семь человек — президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.