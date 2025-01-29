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Лучший двоеборец мира завершил карьеру из-за редкой болезни

27-летний восьмикратный чемпион мира по лыжному двоеборью норвежец Ярл Магнус Рибер объявил о завершении карьеры по окончании сезона из-за болезни Крона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Это будет мой последний сезон. Есть ясность по поводу проблем со здоровьем. Это болезнь Крона, с которой мне придется жить всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Я чувствую себя пленником. Травмы и болезни были постоянным явлением на протяжении всей моей карьеры. Даже когда результаты были хорошими, я не мог испытывать прежней радости. Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры», — приводит слова Рибера NRK.

Болезнь Крона — хроническое системное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы.

27-летний Рибер является рекордсменом по числу побед на этапах Кубка мира (76). Спортсмен пять сезонов подряд был победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец принял участие в двух Олимпиадах. В 2018 году в Пхенчхане он стал серебряным призером соревнований, в 2022 году в Пекине Рибер сенсационно не попал в тройку призеров.