Лучший двоеборец мира завершил карьеру из-за редкой болезни

«Это будет мой последний сезон. Есть ясность по поводу проблем со здоровьем. Это болезнь Крона, с которой мне придется жить всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Я чувствую себя пленником. Травмы и болезни были постоянным явлением на протяжении всей моей карьеры. Даже когда результаты были хорошими, я не мог испытывать прежней радости. Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры», — приводит слова Рибера NRK.
Болезнь Крона — хроническое системное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы.
27-летний Рибер является рекордсменом по числу побед на этапах Кубка мира (76). Спортсмен пять сезонов подряд был победителем общего зачета Кубка мира. Норвежец принял участие в двух Олимпиадах. В 2018 году в Пхенчхане он стал серебряным призером соревнований, в 2022 году в Пекине Рибер сенсационно не попал в тройку призеров.