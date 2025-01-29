Лучший двоеборец мира завершил карьеру из-за редкой болезни

«Это будет мой последний сезон. Есть ясность по поводу проблем со здоровьем. Это болезнь Крона, с которой мне придется жить всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают. Я чувствую себя пленником. Травмы и болезни были постоянным явлением на протяжении всей моей карьеры. Даже когда результаты были хорошими, я не мог испытывать прежней радости. Думаю, сейчас самое подходящее время уйти, пока я нахожусь на пике своей карьеры», — приводит слова Рибера NRK.