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В выходные в Рязани пройдет «Гонка Легкова — 2025»

22 и 23 февраля 2025 года в Рязани пройдет Всероссийская лыжная гонка «Гонка Легкова — 2025». В этом году соревнования пройдут на территории биатлонного комплекса «Алмаз».

Основной соревновательный день — 22 февраля. В программе: гонки для детей от 4 до 16 лет (дистанции 1, 3 и 5 км); массовые старты для взрослых на 10 и 15 км; соревнования среди профессионалов на 10 км.

23 февраля состоятся мастер-классы от известных лыжников и биатлонистов, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые.

Амбассадорами гонки в этом году станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев. Также участие примут представители движения «Здоровое Отечество», среди которых Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная и Юрий Борзаковский.