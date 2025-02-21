В выходные в Рязани пройдет «Гонка Легкова — 2025»

Основной соревновательный день — 22 февраля. В программе: гонки для детей от 4 до 16 лет (дистанции 1, 3 и 5 км); массовые старты для взрослых на 10 и 15 км; соревнования среди профессионалов на 10 км.
23 февраля состоятся мастер-классы от известных лыжников и биатлонистов, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые.
Амбассадорами гонки в этом году станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев. Также участие примут представители движения «Здоровое Отечество», среди которых Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная и Юрий Борзаковский.