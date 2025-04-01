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Большунов и Терентьева выиграли спринты в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в спринте свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

В финальном забеге 28-летний лыжника показал результат 2 минуты 51,31 секунды.
Второе место занял Константин Тиунов (+1,31), третьим стал Савелий Коростелев (+1,40).

Для Большунова это уже третья победа на финале Кубка России. Ранее он выиграл гонки на 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем.

У женщин в личном спринте победу одержала Наталья Терентьева, показавшая результат 3 минуты 17,64 секунды. В финальном забеге она опередила Дарью Непряеву (+0,13) и Милену Габушеву (+3,17).

В среду, 2 апреля, пройдут гонки преследования на 10 км классическим стилем у женщин и мужчин. Финал Кубка России завершится в воскресенье, 6 апреля.