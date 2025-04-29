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Вяльбе высказалась о попадании снаряда ВСУ в дом Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что она общалась с родителями Александра Большунова, чей дом пострадал в результате обстрела ВСУ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26 апреля в администрации Севского муниципального района Брянской области сообщили, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в селе Подывотье уничтожен в результате попадания украинского снаряда.

— Дом родителей Большунова разрушен в результате обстрела. Федерация поддержит Александра?

— Саша не ответил мне как на звонок, так и на сообщение. Я общалась с родителями. Мне сложно что‑то заявить, не очень хотела бы здесь комментировать. Я на связи с родителями Саши, жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как могу это комментировать, — передает слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее на произошедшее отреагировал отец Большунова. Он заявил, что сыну больно. «Это дом его детства. Здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — поделился Большунов-старший.

Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.