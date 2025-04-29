Вяльбе высказалась о попадании снаряда ВСУ в дом Большунова

— Саша не ответил мне как на звонок, так и на сообщение. Я общалась с родителями. Мне сложно что‑то заявить, не очень хотела бы здесь комментировать. Я на связи с родителями Саши, жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как могу это комментировать, — передает слова Вяльбе «Матч ТВ».