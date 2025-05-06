Отец Большунова допустил, что сын закончит карьеру в 2026 году

"Если не будет допуска на Олимпиаду, то я считаю, что ему нужно будет заняться чем-то другим. С любого дела нужно уходить вовремя. Если нет планки, к которой нужно стремиться, зачем опять это однообразие? Если нет той работы, которую ты любишь и ценишь, которой ты отдаешься целиком и полностью, о которой ты думаешь день и ночь, если нет и уже не будет той вершины, на которую можно подняться, нужно заканчивать. И если Саша примет такое решение, я его полностью поддержу.
По Олимпиаде — не знаю. Это же политика. Мне кажется, если допустят — это будет что-то сверхъестественное. Какой-то мизерный процент на это есть. Если нас допустят, он поедет туда не участвовать, а биться за самые высокие места. Другой цели и быть не может", — сказал Большунов.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.