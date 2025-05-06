Отец Большунова допустил, что сын закончит карьеру в 2026 году

"Если не будет допуска на Олимпиаду, то я считаю, что ему нужно будет заняться чем-то другим. С любого дела нужно уходить вовремя. Если нет планки, к которой нужно стремиться, зачем опять это однообразие? Если нет той работы, которую ты любишь и ценишь, которой ты отдаешься целиком и полностью, о которой ты думаешь день и ночь, если нет и уже не будет той вершины, на которую можно подняться, нужно заканчивать. И если Саша примет такое решение, я его полностью поддержу.