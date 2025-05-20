Елена Вяльбе рассказала, сколько зарабатывает Большунов

«У спортсменов есть рекламные контракты с производителями экипировки, по которым они получают деньги. Я не думаю, что российские спортсмены будут готовы отказываться от контрактов и денег для поддержания российского производителя. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги. Мы не футболисты, не хоккеисты, не баскетболисты», — сказала Вяльбе в рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения.