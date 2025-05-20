Елена Вяльбе рассказала, сколько зарабатывает Большунов

«У спортсменов есть рекламные контракты с производителями экипировки, по которым они получают деньги. Я не думаю, что российские спортсмены будут готовы отказываться от контрактов и денег для поддержания российского производителя. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги. Мы не футболисты, не хоккеисты, не баскетболисты», — сказала Вяльбе в рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения.
Также Елена Вяльбе раскритиковала отечественное импортозамещение в лыжных гонках.
«Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать “Боинг” хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, “Жигули” я себе покупать не хочу. Машина еще не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать еще долгие годы», — добавила глава ФЛГР.
28-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.