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Елена Вяльбе рассказала, сколько зарабатывает Большунов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила важность рекламных контрактов для спортсменов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«У спортсменов есть рекламные контракты с производителями экипировки, по которым они получают деньги. Я не думаю, что российские спортсмены будут готовы отказываться от контрактов и денег для поддержания российского производителя. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в Центре спортивной подготовки получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги. Мы не футболисты, не хоккеисты, не баскетболисты», — сказала Вяльбе в рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения.

Также Елена Вяльбе раскритиковала отечественное импортозамещение в лыжных гонках.

«Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать “Боинг” хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, “Жигули” я себе покупать не хочу. Машина еще не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать еще долгие годы», — добавила глава ФЛГР.

28-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.

Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.