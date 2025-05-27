В Норвегии заявили, что Вяльбе проиграет Губерниеву на выборах ФЛГР

Журналист норвежского издания NRK Ян-Петтер Сальтведт рассказал, почему в Норвегии недолюбливают Елену Вяльбе и считают, что Дмитрий Губерниев смог бы стать новой главой ФЛГР вместо нее.
"Безусловно, мы в Норвегии следим за дискуссиями между Губерниевым и Вяльбе. У меня есть предчувствие, что в ближайшие месяцы эти дебаты будут еще интереснее. Вяльбе — шумная, грубая и несовременная. Ее заявления варьируются от совершенно безумных, таких, как угроза бомбардировки Лондона, до очень предвзятых, таких как обсуждение вопроса о зарплатах российских лыжников. Но тем не менее у Вяльбе, очевидно, все еще есть свои поклонники в России. Так что будет не так-то просто свергнуть ее с престола, если она продолжит бороться за свое положение в ФЛГР.
Тем не менее, если выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году, думаю, она проиграет Губерниеву. Дмитрий — тоже очень громкий человек. Так что их дебаты в СМИ будут чистым развлечением в течение следующего года. Но если Вяльбе не вернет Россию на международные соревнования по лыжным гонкам, она потерпит неудачу в своей самой важной задаче, справедливо это или нет.
Только Путин может принимать реальные решения, а он поддерживает Губерниева, и это может стать решающим. Без участия российских лыжников на Олимпийских играх в 2026 году, думаю, Вяльбе уже проиграла. Для России ее уход с поста президента федерации может быть положительным моментом. Ее роль в международном лыжном спорте завершена, что бы ни происходило сейчас в Украине«, — приводит слова Сальтведта “ВсеПроСпорт”.
Напомним, ранее спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что готов избираться на пост главы ФЛГР и заявил, что уверен в своей победе. Выборы главы Федерации лыжных гонок России пройдут в 2026 году. С 2010 года организацию возглавляет Елена Вяльбе.