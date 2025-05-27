В Норвегии заявили, что Вяльбе проиграет Губерниеву на выборах ФЛГР

"Безусловно, мы в Норвегии следим за дискуссиями между Губерниевым и Вяльбе. У меня есть предчувствие, что в ближайшие месяцы эти дебаты будут еще интереснее. Вяльбе — шумная, грубая и несовременная. Ее заявления варьируются от совершенно безумных, таких, как угроза бомбардировки Лондона, до очень предвзятых, таких как обсуждение вопроса о зарплатах российских лыжников. Но тем не менее у Вяльбе, очевидно, все еще есть свои поклонники в России. Так что будет не так-то просто свергнуть ее с престола, если она продолжит бороться за свое положение в ФЛГР.