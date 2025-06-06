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Норвежский лыжник планирует выступать за Мексику

Норвежский лыжник Петтер Нортуг рассматривает вариант смены спортивного гражданства на мексиканское.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Двукратный олимпийски чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжам Петтер Нортуг заявил, что в сезоне-2025/2026 может выступить за Мексику.

«Ведутся переговоры с несколькими странами. Нужно время, чтобы выяснить, возможно это или нет. Осенью я получу разъяснения. Если будет возможно, тогда я смогу сменить страну в 2026-м и поехать на чемпионат мира в Фалуне. Было бы здорово завершить там карьеру. Могу заявить, что Мексика является одной из стран, с которыми я контактирую. Я продолжаю взаимодействие с их посольством в Осло. Они также считают это отличной идеей, а для меня важно, чтобы моя заявка на смену спортивного гражданства была воспринята максимально серьезно», — приводит слова Нортуга VG.

Напомним, норвежец завершил карьеру в 2018 году, но неожиданно возобновил карьеру зимой 2024-го. Сейчас Нортуг ищет возможность для выступления на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия) и на чемпионате мира — 2027. Он не может выступать от родной Норвегии из-за ограниченного количества квот — для выступления от норвежской сборной есть другие кандидатуры. Ранее он рассматривал вариант с выступлением от сборной Австрии, но в апреле 2023 года ему отказали в этом, он также хотел выступить под флагом Лихтенштейна.