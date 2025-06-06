Норвежский лыжник планирует выступать за Мексику

«Ведутся переговоры с несколькими странами. Нужно время, чтобы выяснить, возможно это или нет. Осенью я получу разъяснения. Если будет возможно, тогда я смогу сменить страну в 2026-м и поехать на чемпионат мира в Фалуне. Было бы здорово завершить там карьеру. Могу заявить, что Мексика является одной из стран, с которыми я контактирую. Я продолжаю взаимодействие с их посольством в Осло. Они также считают это отличной идеей, а для меня важно, чтобы моя заявка на смену спортивного гражданства была воспринята максимально серьезно», — приводит слова Нортуга VG.