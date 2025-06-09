«Изменила линию поведения». Министр спорта — о Вяльбе

«Она уже 15 лет во главе федерации. Оценку ее работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура. У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — сказал Дегтярев.