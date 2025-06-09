«Изменила линию поведения». Министр спорта — о Вяльбе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что это произойдет весной 2026 года в преддверии новых выборов президента ФЛГР.
«Она уже 15 лет во главе федерации. Оценку ее работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура. У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — сказал Дегтярев.
Вяльбе возглавила ФЛГР в июне 2010 года, после чего она трижды перебиралась на свой пост на безальтернативной основе. С декабря 2012 года Вяльбе также является главным тренером сборной России. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники под ее руководством завоевали 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.
Ранее Вяльбе неоднократно критиковала политику Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов, за что подвергалась публичной критике со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В апреле он заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФЛГР.