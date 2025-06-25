Губерниев сравнил Вяльбе с дядей Васей из подворотни

«Вяльбе вообще не в курсе происходящего. Если бы она хорошо исполняла свои обязанности и достойно представляла Россию за рубежом, у нее были бы свои данные, свои источники о ситуации в лыжных гонках. А ссылаться на то, что МОК допустил один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должен допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне. На месте Вяльбе я бы лучше молчал, а не делал такие заявления», — сказал Губерниев.