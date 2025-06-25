Губерниев сравнил Вяльбе с дядей Васей из подворотни

Накануне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что у отечественных лыжников по-прежнему остаются шансы выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Вяльбе вообще не в курсе происходящего. Если бы она хорошо исполняла свои обязанности и достойно представляла Россию за рубежом, у нее были бы свои данные, свои источники о ситуации в лыжных гонках. А ссылаться на то, что МОК допустил один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должен допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне. На месте Вяльбе я бы лучше молчал, а не делал такие заявления», — сказал Губерниев.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. Решение о допуске российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года еще не принято.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристам, конькобежцам и представителям шорт-трека, допустив их до отборочных соревнований. По мнению Вяльбе, МОК вряд ли допустит к участию в Олимпиаде россиян из одних видов спорта, исключив при этом из других.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.