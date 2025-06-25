Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне шведского грузовика

«Никак не реагирую на то, что Volvo начала расследование из-за нашего фото с грузовиком. Просто не обращаю на это внимание — пусть делают, что хотят. Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик не будет — все будет хорошо. Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто. Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль», — сказала Вяльбе.