Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне шведского грузовика

29 мая в соцсетях ФЛГР были опубликованы фотографии, на которых глава федерации Елена Вяльбе позирует на фоне нового вакс-грузовика Volvo FH16 780 XXL. Тягач предназначен для транспортировки сервис-прицепа, внутри которого сервисмены готовят лыжи для спортсменов.
В Volvo заинтересовались, каким образом ФЛГР удалось приобрести данный тягач, поскольку шведский автоконцерн прекратил продажи своей техники на территории России и Беларуси, а также ввел запрет на ее перепродажу в эти страны.
«Мы изучаем изображения, чтобы выяснить данные, например, о годе выпуска транспортного средства и его происхождении. Мы просматриваем все записи, чтобы узнать, кому мы продавали эту модель в этом цвете в последние годы, а затем проследить, как ей распоряжались в дальнейшем. Если выяснится, что наш клиент нарушил условия договора, касающиеся санкций, то мы примем меры — например, прекратим поставки. Как мы отреагировали на использование грузовика сборной России в пиар-целях? Мы бы предпочли, чтобы на нем спереди был логотип КАМАЗа», — сказал представитель Volvo Клаэс Элиассон.
Начальная стоимость Volvo FH16 780 XXL составляет около 20 млн рублей. В публикации ФЛГР отмечается, что тягач был приобретен через российскую компанию EuroTruck.
«Никак не реагирую на то, что Volvo начала расследование из-за нашего фото с грузовиком. Просто не обращаю на это внимание — пусть делают, что хотят. Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик не будет — все будет хорошо. Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто. Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль», — сказала Вяльбе.
Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, трижды переизбравшись на этот пост на безальтернативной основе. С декабря 2012 года она также является главным тренером сборной России.