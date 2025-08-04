Чемпионы не уходят: 3 спортсмена, открывшие собственные школы

Чемпионы редко уходят навсегда: даже завершив карьеру, они продолжают влиять на спорт, но уже не с трибун, а из зала. Они открывают свои спортивные школы, а не просто секции. В этих пространствах учат не только технике и выносливости, но и дисциплине, ответственности и здравой конкуренции. Собрали три истории о том, как меняется спорт, когда тренером становится чемпион.
Александр Легков — школа для выносливых
Легков открыл лыжный клуб при отеле «Пересвет» в Московской области больше 10 лет назад. Идея родилась после Олимпиады в Сочи, а первые мероприятия стартовали с «Гонки Легкова» уже в следующем году.
Его проект — это не классическая школа, а пространство с сильным акцентом на воспитание и оздоровление. По его мнению, нужно делать спорт доступным каждому человеку даже в небольших регионах, а не строить громоздкие стадионы. Несмотря на то, что у него нет тренерского опыта, он считает, что самое важное — это передавать опыт детям.
В одном из интервью он сказал: «Сейчас там много разного спорта: и лыжные гонки, и плавание, и биатлон, и волейбол, и хоккей, и футбол. Будет зона релакса, спа. Гостиница — и эконом, и хорошие номера. И чтобы все близко, и под боком».
Методика Легкова основана на нескольких приоритетах. Первый — доступность, второй — упор не на скорость, а выносливость, самодисциплину и силу, третий — передача опыта не через теорию, а совместные тренировки и мастер-классы.
Алексей Немов — гимнастика без границ
Свой гимнастический центр Алексей Немов начал готовить после того, как стал куратором в кластере Russian Design District в Москве по приглашению Ирины Винер-Усмановой. Главная задача кластера — «заиграть» детей в гимнастику и сделать так, чтобы ребенку было интересно идти в зал.
Под управлением гимнаста, в кластере открылась Школа спортивной гимнастики. Мягков поясняет: «Главный урок, который мы дадим новому поколению: если ты не потрудишься, у тебя не получится ничего. Труд воспитывает человека. Даже если дети не останутся в спорте, это знание поможет им в любой сфере жизни».
Чемпион планирует приглашать в школу других именитых спортсменов, чтобы проводить занятия и беседы с родителями. Он считает, что связь поколений и поддержка близких — одна из главных составляющих успеха.
Евгений Плющенко — лед как бизнес и искусство
Евгений Плющенко — один из тех спортсменов, построивший целую систему, в которой спорт соединяется с шоу-бизнесом. Его академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» начала работу в 2017 году и быстро стала одной из самых обсуждаемых в стране. Здесь готовят будущих чемпионов с жесткой дисциплиной, изнурительными тренировками и нацеленностью на победу.
Но упор не только на победы, но и на медийность. Ученики академии участвуют в ледовых шоу, постановках и снимаются в рекламе. Так они получают полное погружение в профессию, где важно уметь не только прыгать на льду, но и держать внимание зрителя.
По словам Плющенко, его цель — «воспитывать фигуристов нового типа», умеющих одинаково уверенно чувствовать себя как на спортивной арене, так и на сцене. Такой подход открывает детям путь не только в большой спорт, но и в творческую реализацию.
Легков, Немов и Плющенко не просто открыли школы, а создали новые пространства, где спорт — это образ жизни, а не только гонка за медалями. Через тренировки они воспитывают характер и прививают любовь к своему телу и труду.