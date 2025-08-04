Чемпионы не уходят: 3 спортсмена, открывшие собственные школы

Чемпионы редко уходят навсегда: даже завершив карьеру, они продолжают влиять на спорт, но уже не с трибун, а из зала. Они открывают свои спортивные школы, а не просто секции. В этих пространствах учат не только технике и выносливости, но и дисциплине, ответственности и здравой конкуренции. Собрали три истории о том, как меняется спорт, когда тренером становится чемпион.