Топ-5 лучших беговых лыж: готовые комплекты для катания

Зима — идеальное время для активного отдыха на свежем воздухе. В этой подборке мы собрали лучшие беговые лыжи, которые подойдут как новичкам, так и детям, осваивающим первые шаги на снегу. Вы легко выберете подходящую модель для прогулок или тренировок.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка делает зарядку на беговых лыжах
Беговые лыжи должны быть удобными и безопаснымиИсточник: Freepik

Выбор первых лыж часто становится задачей не из простых: важно, чтобы они были удобными, безопасными и подходили по уровню подготовки. Неправильно подобранная модель может не только испортить впечатление от катания, но и затруднить обучение. Комплекты подойдут для разных возрастов и условий — от первых шагов малышей до тренировок подростков и взрослых новичков.

Обзор лучших беговых лыж

Прежде чем перейти к подробным описаниям, предлагаем взглянуть на основные особенности всех моделей. Это поможет быстро сравнить варианты и понять, какой комплект подходит именно вам.

1. Nordway XC Classic
Для новичков
2. STC WAX Brados Active A3
Для взрослых и подростков
3. Winter Star
С противооткатной насечкой
4. NovaSport Cosmo
Из прочных материалов
5. Decathlon Deway
С универсальными креплениям

Рейтинг лучших беговых лыж

Теперь разберем каждый комплект подробнее. Мы выбрали эти модели, исходя из важнейших критериев: надежности материалов, удобства креплений, уровня подготовки и возраста лыжника. Такой подход позволяет подобрать лыжи, которые прослужат долго и принесут удовольствие от катания.

1. Nordway XC Classic

Беговые лыжи

Беговые лыжи

Nordway
от 2600 ₽
Модель для взрослых новичков. Лыжи для классического стиля. Конструкция с деревянным сердечником сочетает легкость хода и продольную жесткость. Технология CAP защищает канты от повреждений при контакте с жестким снегом. В комплектацию входят предустановленные крепления NNN и палки
Где купить
Спортмастер Яндекс Маркет

Комплект подойдет для тех, кто впервые выходит на лыжню. В набор входят лыжи, палки и крепления системы NNN — можно сразу надеть ботинки и начать катание. Модель легкая и прочная благодаря деревянному сердечнику, а конструкция CAP продлевает срок службы даже при регулярных тренировках.

Такой комплект подойдет для зимних прогулок и первых тренировок по классическому стилю.

2. STC WAX Brados Active A3

Беговые лыжи

Беговые лыжи

STC
от 2300 ₽
Лыжи для подростков, начинающих осваивать классический стиль катания. Ширина креплений 75 мм. Гладкая скользящая поверхность требует регулярной обработки парафином для поддержания характеристик скольжения. В комплект входят лыжи с предустановленными креплениями и алюминиевые палки
Где купить
Ozon Яндекс Маркет

В набор входят лыжи, палки и крепления шириной 75 мм — это стандарт, подходящий для детской обуви. Гладкая скользящая поверхность обеспечивает легкое и ровное скольжение по снегу. Такой вариант особенно понравится подросткам и взрослым, которые только начинают осваивать лыжи: они смогут легко контролировать скорость и чувствовать себя увереннее.

3. Winter Star

Лыжный комплект

Лыжный комплект

Winter Star
от 2700 ₽
Модель для подростков и взрослых, начинающих регулярные лыжные прогулки. Пластиковая конструкция с насечкой на скользящей поверхности исключает необходимость смазки. Универсальные крепления фиксируют ногу в обычной зимней обуви. В комплекте стеклопластиковые палки с металлическими наконечниками
Где купить
Ozon Яндекс Маркет

Пластиковая конструкция легкая и гибкая, при этом всепогодная поверхность не требует смазки — можно сразу отправляться на прогулку. Насечка на полозе защищает от проскальзывания и помогает удерживать равновесие при подъемах.

Палки со стеклопластиковыми стержнями и металлическими наконечниками обеспечивают уверенное упорство даже на плотном снегу или льду. Универсальные крепления фиксируют ногу как в ботинке, обеспечивая комфорт и безопасность.

4. NovaSport Cosmo

Лыжный комплект

Лыжный комплект

NovaSport
от 1900 ₽
Модель для школьников, занимающихся активным катанием классическим стилем. Лыжи выполнены из пластика, легкие и устойчивы к деформациям. Регулируемые крепления совместимы с зимней обувью. В комплекте стеклопластиковые палки с металлическими наконечниками для различных снежных условий
Где купить
Всем спорт Яндекс Маркет Ozon

Комплект разработан для школьников, которые любят активное катание. Лыжи сделаны из ABS-пластика, что делает их легкими и прочными. Такая конструкция выдерживает регулярные тренировки и сохраняет форму даже при активном использовании.

Универсальные крепления регулируются под размер обуви от 28 до 37, поэтому ребенок сможет использовать свои зимние ботинки. В комплект входят палки из стеклопластика с наконечниками, которые хорошо цепляются за снег и лёд.

5. Decathlon Deway

Лыжный комплект

Лыжный комплект

Decathlon
от 1400 ₽
Модель для детей, начинающих осваивать лыжи. Комбинированная конструкция из прочного пластика, стекловолокна и дерева. Легкость и устойчивость к деформациям. Универсальные крепления совместимы с обычной зимней обувью. Комплект включает все необходимое для первых занятий
Где купить
Desport Ozon

Набор создан для малышей, которые только начинают знакомство с зимним спортом. Лыжи выполнены из смеси ABS-пластика, стекловолокна и дерева — такой состав делает их одновременно прочными и легкими. Крепления универсальные и подходят для обычной зимней обуви, поэтому не нужно покупать специальные ботинки.

Выбор первых лыж — важный шаг, от которого зависит комфорт и интерес к катанию. В этой подборке мы собрали модели для разных возрастов и задач: от первых шагов малышей до тренировок подростков и взрослых новичков. С подходящим комплектом каждая прогулка на лыжах будет приносить радость и пользу.