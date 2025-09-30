Лыжника Александра Большунова внесли в базу «Миротворца»

Александру Большунову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции. Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин считает почетным попадание Большунова в базу «Миротворца».
«Большунов — нормальный гражданин нашей страны. В эту базу попадают достойные люди, так что это даже почетно. Трудно сказать, отразится ли это как-то на нем с точки зрения международной карьеры. Когда придет время, все узнаем», — передает слова Крянина ТАСС.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Большунов внесен в базу ресурса, чтобы информационное поле не пустовало.
«Я думаю, что это никак не отразится на нем. Эта база для самих украинцев, она не является причиной для недопуска на какие-то соревнования. Возможно, когда ему понадобится получить какую-то визу, страны будут вредничать и не давать ему въезд. Украинцы вносят все новых людей, чтобы информационное поле не пустовало», — заявила Журова.
Большунову 28 лет. Он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Россиянин является чемпионом мира в скиатлоне.