Лыжника Александра Большунова внесли в базу «Миротворца»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»* (признан террористическим и запрещен в России).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александру Большунову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции. Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин считает почетным попадание Большунова в базу «Миротворца».

«Большунов — нормальный гражданин нашей страны. В эту базу попадают достойные люди, так что это даже почетно. Трудно сказать, отразится ли это как-то на нем с точки зрения международной карьеры. Когда придет время, все узнаем», — передает слова Крянина ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Большунов внесен в базу ресурса, чтобы информационное поле не пустовало.

«Я думаю, что это никак не отразится на нем. Эта база для самих украинцев, она не является причиной для недопуска на какие-то соревнования. Возможно, когда ему понадобится получить какую-то визу, страны будут вредничать и не давать ему въезд. Украинцы вносят все новых людей, чтобы информационное поле не пустовало», — заявила Журова.

Большунову 28 лет. Он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Россиянин является чемпионом мира в скиатлоне.

