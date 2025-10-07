Чемпионка мира по лыжным гонкам завершила карьеру в 24 года

«У меня печальная новость. Я решила уйти. Я всегда надеялась, что мотивация вернется. Я старалась концентрироваться на позитиве и поэтому говорила так, будто моя мотивация на пике. К сожалению, время не помогло», — написала спортсменка в социальных сетях.
«Жизнь больше, чем просто спорт. Повезло, что у меня всегда была мечта, не связанная с этим видом спорта. Много лет я жила своей мечтой, занимаясь беговыми лыжами, но теперь у меня другая мечта. После Рождества я начну медицинскую программу и с нетерпением жду этого. Это будет другая повседневная жизнь, но та, которую я жду с нетерпением. В заключение хочу сказать, что у меня все отлично. Я следую зову сердца», — добавила Фоссесхольм.
Хелен‑Мари Фоссесхольм 24 года. В 2021 году норвежка завоевала золото в эстафете на чемпионате мира в Германии. Также она побеждала на юниорских чемпионатах мира, поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира.
В мае 2025 года четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг объявила, что не будет участвовать в сезоне-2025/26.