Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородавко назвал ожидаемым решение FIS по недопуску россиян

21 октября FIS принял решение о недопуске россиян до международных соревнований.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Carl Sandin\Zuma\TASS

Старший тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям было предсказуемым. Организация объявила о решении 21 октября, вместо 24 сентября, как планировалось изначально.

«Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны.

Мы продолжим подготовку к соревнованиям. У нас есть свой календарь, по которому будем соревноваться. На протяжении трех лет мы так живем. Календарь у нас довольно насыщенный. Будем жить дальше и готовиться к будущим соревнованиям», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, российские спортсмены не участвуют с 2022 года на международных стартах. Ежегодно FIS продлевает запрет на участие. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада — с 6 по 15 марта.