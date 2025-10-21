Бородавко назвал ожидаемым решение FIS по недопуску россиян

«Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны.



Мы продолжим подготовку к соревнованиям. У нас есть свой календарь, по которому будем соревноваться. На протяжении трех лет мы так живем. Календарь у нас довольно насыщенный. Будем жить дальше и готовиться к будущим соревнованиям», — приводит слова Бородавко ТАСС.