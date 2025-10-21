Бородавко назвал ожидаемым решение FIS по недопуску россиян

Старший тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям было предсказуемым. Организация объявила о решении 21 октября, вместо 24 сентября, как планировалось изначально.
«Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны.
Мы продолжим подготовку к соревнованиям. У нас есть свой календарь, по которому будем соревноваться. На протяжении трех лет мы так живем. Календарь у нас довольно насыщенный. Будем жить дальше и готовиться к будущим соревнованиям», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Напомним, российские спортсмены не участвуют с 2022 года на международных стартах. Ежегодно FIS продлевает запрет на участие. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада — с 6 по 15 марта.