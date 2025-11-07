Губерниев: Вяльбе даже не попыталась договориться с норвежцами

— Я общался с представителями норвежской стороны. Из Федерации лыжных гонок России никто не участвовал и не подключал никакие связи для того, чтобы договориться о допуске. Шанс допустить нашу молодежь был, надо было с ними разговаривать.
Елены Валерьевны Вяльбе почему‑то не было на пленарном заседании на форуме. Табличку я видел, а сама она улетела в Москву.
Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией, чтобы хотя бы пустить молодежь, ребят, которым 18−19 лет, хотя бы 3−4 человек. Как понимаю, апелляцией будут заниматься другие люди. Посмотрим, что будет. Надо с людьми разговаривать, какие бы они не были гады.
— Подача апелляции в CAS это больше работа министерства спорта РФ?
— Если одни ни черта не делают, то пытаются другие. Елена Валерьевна ничего не объясняет. А объяснять нечего, потому что никаких попыток договориться не было. Ни с норвежцами, ни с теми людьми, которые в хороших отношениях с норвежцами. Мне дают обратную связь иностранцы, говорят: а что же ваша лыжная федерация ничего не делает? Теперь клюнуло, будем пытаться дальше, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Дмитрий Губерниев регулярно публично выступает против главы ФЛГР. В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится». А в январе сказал, что «такие руководители, как Вяльбе, не должны работать на своих местах. Ей надо уходить срочно». Также известный телеведущий выражал готовность заменить Вяльбе на посту главы федерации.
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.