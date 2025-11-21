Ричмонд
Клебо заявил, что планирует выступать до Олимпиады-2030

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо из Норвегии заявил, что планирует продолжать карьеру до 2030 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут с 8-го по 24 февраля во Французских Альпах.

«Изначально я составил план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года. Пять лет — это как раз до следующих Олимпийских игр», — приводит слова Клебо langrenn.com.

29-летний Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине в 2022 году. Он также является 15-кратным чемпионом мира.

Напомним, Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на ЧМ — 2025 в норвежском Тронхейме. Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира. На турнире 1997 года, который также проходил в Тронхейме, российская лыжница завоевала золото на пяти дистанциях.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.