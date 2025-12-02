Степанова призвала Большунова покаяться за инцидент в Кировске

«Я не принимаю действия Большунова. Он должен выйти и извиниться. Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть. Сказать: “Ребята, был неправ, извините. Буду работать над собой”.



Я никакого наказания не жду и никак не воздействую на решение президиума, которое будет 2 декабря почему‑то. Это очень странно, почему не решить здесь и сейчас? Это очень странно. Я этого не понимаю.



Мне кажется, это дисквалификация на один этап Кубка России. Я не способна решать такие дела, нужно полностью погрузиться и изучить все кейсы, которые были в мировой истории лыжных гонок. Регламент нужно менять, создавать комиссию, чтобы подобных случаев не было, а они будут, к сожалению», — сказала Степанова.