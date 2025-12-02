Степанова призвала Большунова покаяться за инцидент в Кировске

На минувших выходных Большунов во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске упал после контакта с Александром Бакуровым, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение и получил травму ноги и был вынужден пропустить следующую гонку.
«Я не принимаю действия Большунова. Он должен выйти и извиниться. Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть. Сказать: “Ребята, был неправ, извините. Буду работать над собой”.
Я никакого наказания не жду и никак не воздействую на решение президиума, которое будет 2 декабря почему‑то. Это очень странно, почему не решить здесь и сейчас? Это очень странно. Я этого не понимаю.
Мне кажется, это дисквалификация на один этап Кубка России. Я не способна решать такие дела, нужно полностью погрузиться и изучить все кейсы, которые были в мировой истории лыжных гонок. Регламент нужно менять, создавать комиссию, чтобы подобных случаев не было, а они будут, к сожалению», — сказала Степанова.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).