В списке FIS нейтральных спортсменов из России нет Большунова

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) упринял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Российская сторона подала апелляцию на это решение в CAS. Сегодня суд признал требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уже располагает списком нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, в нем нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом телерадиокомпании Yle заявил член правления FIS Мартти Ууситало.
«FIS уже располагает списком спортсменов из России и Белоруссии, соответствующим критериям нейтральности. Насколько мне известно, успешные российские лыжники в настоящее время не соответствуют нейтральному статусу», — сказал Ууситало.
Во вторник FIS признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
«FIS признала решение CAS, все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве. Это означает, что они не могут участвовать в соревнованиях, основанных на командной классификации. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности, необходимые для участия индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении FIS.