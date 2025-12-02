В списке FIS нейтральных спортсменов из России нет Большунова

«FIS признала решение CAS, все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве. Это означает, что они не могут участвовать в соревнованиях, основанных на командной классификации. Вспомогательный персонал должен соответствовать тем же критериям, что и спортсмены, и аккредитация может быть предоставлена ​​только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности, необходимые для участия индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении FIS.