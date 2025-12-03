Ричмонд
Все лыжники сборной России подались на нейтральный статус в FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что все члены национальной команды подали заявки на получение нейтрального статуса в FIS. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Нами заблаговременно отправлены в международную федерацию списки спортсменов, это практически вся сборная команда страны. Ближайший этап Кубка мира, который в ближайший уик-энд пройдет в норвежском Тронхейме, пройдет точно мимо нас, не успеем заявиться. На следующей неделе этап Кубка мира будет принимать Давос, вот там посмотрим.

После Швейцарии будет уже “Тур де Ски”, который пройдет в Италии. Оценивать вероятность участия в этих стартах я не могу пока, но мы готовы выступать на всех соревнованиях, на которые нас допустит FIS. Что касается наличия действующих шенгенских виз, то у кого-то из спортсменов они есть, у кого-то нет, у кого-то истекают на днях», — сказал Сорин.

Сорин также подтвердил РИА Новости, что все лыжники сборной России отправили заявки в FIS на получение нейтрального статуса.

Этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоится 13—14 декабря. Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте.