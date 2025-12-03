Все лыжники сборной России подались на нейтральный статус в FIS

«Нами заблаговременно отправлены в международную федерацию списки спортсменов, это практически вся сборная команда страны. Ближайший этап Кубка мира, который в ближайший уик-энд пройдет в норвежском Тронхейме, пройдет точно мимо нас, не успеем заявиться. На следующей неделе этап Кубка мира будет принимать Давос, вот там посмотрим.



После Швейцарии будет уже “Тур де Ски”, который пройдет в Италии. Оценивать вероятность участия в этих стартах я не могу пока, но мы готовы выступать на всех соревнованиях, на которые нас допустит FIS. Что касается наличия действующих шенгенских виз, то у кого-то из спортсменов они есть, у кого-то нет, у кого-то истекают на днях», — сказал Сорин.