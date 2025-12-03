Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский лыжник назвал Клебо лучшим в истории

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал норвежца Йоханнеса Клебо лучшим в истории их вида спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Клебо в этом году установил историческое достижение: на чемпионате мира выиграл 6 золотых из 6 возможных. Это уже факт, уже сделано. Я руководствуюсь не эмоциями, а фактами. Что сделаешь, если самый-самый в истории — Клебо?» — заявил Коростелев в интервью Sports.ru.

Коростелев отметил, что не считает свое мнение непатриотичным. «И если фанаты Саши Большунова закидают меня камнями, ничего не изменится», — подытожил лыжник.

Также лыжник высказался против теории, заключающейся в том, что успехи норвежских лыжников связаны с терапевтическими исключениями по астме, назвав такой подход несерьезным.

«Спорт в Норвегии работает из-за грамотных действий Олимпиатоппен. Там все отлажено как швейцарские часы — ребята выстроили классную систему подготовки, как-то ее стандартизировали, отладили. Видеть в их успехах только астматиков — да это смешно. Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас. Терапевтические исключения не получишь безосновательно. И есть статистика по выданным исключениям — сравните их с количеством лыжников в Норвегии», — добавил Коростелев.

Савелий Коростелев является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров, многократным чемпионом России, а также победителем и призером этапов Кубка страны.