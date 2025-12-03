Российский лыжник назвал Клебо лучшим в истории

«Спорт в Норвегии работает из-за грамотных действий Олимпиатоппен. Там все отлажено как швейцарские часы — ребята выстроили классную систему подготовки, как-то ее стандартизировали, отладили. Видеть в их успехах только астматиков — да это смешно. Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас. Терапевтические исключения не получишь безосновательно. И есть статистика по выданным исключениям — сравните их с количеством лыжников в Норвегии», — добавил Коростелев.