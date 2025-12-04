Ричмонд
Коростелев: Уверен, подхожу под критерии нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что в ближайшее время сможет дебютировать в Кубке мира по лыжным гонкам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Савелий Коростелев считает, что в скором времени получит нейтральный статус.

— Когда FIS выступила с заявлением о допуске, я был очень рад. Это возможность, которой мы должны воспользоваться. Для меня это означает возможность выступить на Олимпийских играх. И, конечно же, дебютировать в Кубке мира.

— Вы нейтральны?

— Я видел критерии и уверен, что я нейтрален.

— Как, по-вашему, зрители будут относиться к российским лыжникам?

— В последние годы я бывал в Европе на тренировочных сборах и не видел ничего негативного. И надеюсь, что на Кубке мира меня тоже встретят дружелюбно. Надеюсь, что для этапа в Давосе мне дадут нейтральный статус, и тогда я смогу выступать. Я очень хотел бы участвовать — и буду готов, — цитирует Коростелева «Спортс».

Этап Кубка мира в швейцарском Давосе состоится 13—14 декабря. Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте.

22-летний Савелий Коростелев — действующий победитель Кубка России. В минувшем сезоне ему удалось обойти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.