Клебо не будет бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, будет ли он соревноваться с россиянами в случае допуска.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил TV2, что не может повлиять на решение о допуске российских спортсменов, но не будет отказываться от поездки на Игры в Италию.

«Я не буду бойкотировать. Я приму участие в Олимпиаде, если буду здоров и в хорошей форме», — сказал Клебо.

Клебо ранее выступал против возвращения россиян на международные турниры. По его словам, он не может повлиять на решение CAS и не будет при этом бойкотировать Игры-2026.

2 декабря CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам FIS в нейтральном статусе.

29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионам, 15-кратным чемпионом мира, также в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.