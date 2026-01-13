В горах Андорры лавина унесла испанскую лыжницу вместе с собакой

Инцидент произошел 12 января в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре на высоте около 2400 метров. Арес Масип спускалась по знакомому склону, но спровоцировала микро-сход лавины. Спортсменка и ее собака были унесены снегом, но успешно выбрались без травм.
По словам Масип, из-за того, что риск схода лавины в тот день не считался высоким, а на склоне были свежие следы лыж, она оказалась в «эвристической ловушке» — ситуации, когда реальность воспринимается упрощенно, а опасность недооценивается.
«Дело в том, что условия казались безопасными. Хорошо помнить, что нулевого риска просто не существует», — написала лыжница в социальной сети.
Арес Масип и ее собака не пострадали.