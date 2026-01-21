Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК пригласил на Олимпиаду четырех российских спортсменов

Еще четыре российских спортсмена получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в предстоящей Олимпиаде в нейтральном статусе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В числе приглашенных оказались лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Также приглашение получила белорусская конькобежка Марина Зуева.

Коростелев и Непряева завоевали олимпийские квоты сразу в нескольких дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Коржова выступит на дистанции 3000 метров, а Семенова — в масс-старте.

Таким образом, в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступят как миниму девять российских спортсменов. Ранее приглашения от МОК получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Российские спортсмены получили допуск до квалификационных соревнований в нейтральном статусе от федераций ски-альпинизма (ISMF), конькобежного спорта (ISU), санного спорта (FIL), лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), а также бобслея и скелетона (IBSF).

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше