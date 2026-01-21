МОК пригласил на Олимпиаду четырех российских спортсменов

В числе приглашенных оказались лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Также приглашение получила белорусская конькобежка Марина Зуева.
Коростелев и Непряева завоевали олимпийские квоты сразу в нескольких дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Коржова выступит на дистанции 3000 метров, а Семенова — в масс-старте.
Таким образом, в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступят как миниму девять российских спортсменов. Ранее приглашения от МОК получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. Российские спортсмены получили допуск до квалификационных соревнований в нейтральном статусе от федераций ски-альпинизма (ISMF), конькобежного спорта (ISU), санного спорта (FIL), лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), а также бобслея и скелетона (IBSF).