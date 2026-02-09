Горнолыжница из США разбила свою золотую медаль Олимпиады-2026

30-летняя спортсменка стала лучшей в скоростном спуске, опередив в борьбе за золото немку Эмму Айхер и итальянку Софию Годжи. Во время церемонии награждения лента, на которой держалась медаль Джонсон, порвалась, после чего медаль упала, расколовшись на три части.
«Ну, я подпрыгивала от волнения, и она упала. Думаю, возможно, поэтому она и сломалась. Не знаю, славятся ли итальянцы своим инженерным делом. Полагаю, кто-нибудь ее починит», — сказала Джонсон на пресс-конференции.
Бризи Джонсон стала второй в истории американкой после легендарной Линдси Вонн (2010), которая удалось выиграть золото на Олимпийских играх в скоростном спуске. Примечательно, что она стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, не выиграв ни одного этапа Кубка мира.
На Олимпиаде Джонсон предстоит выступить еще в четырех дисциплинах: слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и командных соревнованиях.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.