Горнолыжница из США разбила свою золотую медаль Олимпиады-2026

Бризи Джонсон стала второй в истории американкой после легендарной Линдси Вонн (2010), которая удалось выиграть золото на Олимпийских играх в скоростном спуске. Примечательно, что она стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, не выиграв ни одного этапа Кубка мира.