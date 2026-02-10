Шведки заняли весь пьедестал в лыжном спринте на Олимпиаде-2026

Золото в гонке завоевала шведка Линн Сван с результатом 4:03,05. Второй на финише оказалась ее соотечественница Йонна Сундлинг. Бронза досталась Майе Дальквист.
Линн Сван показала лучший результат в квалификации. Единственная лыжница из России, которая выступает на этой Олимпиаде, Дарья Непряева не прошла квалификацию, заняв итоговое 36-е место и проиграв Сван 15,4 секунды.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Женщины
- Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
- Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
- Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4.
- Джулия Керн (США) +40,4.