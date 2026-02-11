Дегтярев заявил, что есть шанс оспорить бронзу ОИ для Коростелева

Российская сторона имеет шанс отсудить бронзовую медаль Олимпиады для лыжника Савелия Коростелева, об этом сообщил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Была подана апелляция, ее не удовлетворили. Будем с этим, конечно, разбираться, я думаю, вплоть до суда. Это будет правильно, но это дело не в моменте. Шансы есть и в суде отсудить по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника», — сказал Дегтярев в эфире пердачи «Центральный канал».
Коростелев занял четвертое место в скиатлоне с результатом 46:14.6. Занявший второе место француз Матис Делож срезал часть дистанции. Российская сторона подала протест, однако жюри посчитало, что французский лыжник не получил ощутимого преимущества, нарушив правила прохождения дистанции. Делож получил только желтую карточку от судей.
Сам француз высказался о своем скандальном нарушении, не признав, что срезанная часть дистанции позволила ему дойти до финиша быстрее. Результат француза — 46:13.0.
«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом. Однако это мне совсем не помогло, это была моя ошибка! Желтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — приводит слова Деложа Francetv.