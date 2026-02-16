Бьорндален: Клебо нужно выступить еще, чтобы приблизиться к Фелпсу

Накануне Йоханнес Клебо в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Норвежец выиграл девятое золото в карьере и стал рекордсменом среди представителей зимних видов спорта. Ранее на Олимпиаде 29-летний Клебо стал первым в спринте, скиатлоне (10+10 км) и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.
По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли, а также Уле-Эйнар Бьорндален.
«Я должен отправить ему сообщение и поздравить. Он это заслужил, и я хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и установил планку, которая могла бы приблизиться к Фелпсу, но для этого ему придется попотеть», — приводит слова Бьорндалена норвежский таблоид VG.
Напомним, американский пловец Майкл Фелпс имеет в активе 28 олимпийских наград, в том числе 23 золота. Он является абсолютным рекордсменом по числу золотых медалей и наград в сумме в истории Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.