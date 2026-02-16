Ричмонд
Бьорндален: Клебо нужно выступить еще, чтобы приблизиться к Фелпсу

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на рекорд соотечественника Йоханнеса Клебо по числу золотых олимпийских наград.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне Йоханнес Клебо в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Норвежец выиграл девятое золото в карьере и стал рекордсменом среди представителей зимних видов спорта. Ранее на Олимпиаде 29-летний Клебо стал первым в спринте, скиатлоне (10+10 км) и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.

По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли, а также Уле-Эйнар Бьорндален.

«Я должен отправить ему сообщение и поздравить. Он это заслужил, и я хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и установил планку, которая могла бы приблизиться к Фелпсу, но для этого ему придется попотеть», — приводит слова Бьорндалена норвежский таблоид VG.

Напомним, американский пловец Майкл Фелпс имеет в активе 28 олимпийских наград, в том числе 23 золота. Он является абсолютным рекордсменом по числу золотых медалей и наград в сумме в истории Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Фелпса: карьера и личная жизнь пловца
В каждом виде спорта есть свои кумиры и идолы, на которых равняются будущие поколения. Это те спортсмены, имена которых известны практически всем. Вы можете ни разу не попасть в баскетбольное кольцо, но скажете, кто такой Майкл Джордан, или не уметь кататься на коньках, но слышать об Александре Овечкине. В плавании величиной мирового масштаба был и остается Майкл Фелпс. Его биография — это история коллекционирования золотых медалей на протяжении долгих лет.
Читать дальше