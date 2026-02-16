Олимпийский чемпион из Бразилии Бротен сошел с трассы в слаломе

Из-за плохих погодных условий на трассе в слаломе Бротен упал и не смог финишировать, как и ряд других спортсменов. Чтобы пройти во вторую попытку в слаломе горнолыжники должны попасть в топ-30.
Напомним, 14 февраля 25-летний Бротен, который до 2023 года выступал за Норвегию, выиграл гигантский слалом и принес Бразилии первую в истории медаль зимних Олимпийских игр. За сборную Бразилии Лукас Пинейро Бротен дебютировал в октябре 2024 года.
Бротен, сын норвежца и бразильянки. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав.
Спортсмен объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию. В ноябре 2025-го Бротен принес сборной Бразилии первое в истории золото на этапе Кубка мира.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе представитель горных лыж Семен Ефимов.