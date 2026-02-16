Российский горнолыжник Ефимов сошел с дистанции на Олимпиаде

Из-за плохих погодных условий на трассе в слаломе Ефимов пропустил одни из ворот и не смог финишировать. Чтобы пройти во вторую попытку в слаломе горнолыжники должны попасть в топ-30.
Ранее ряд других спортсменов (23) также не сумели пересечь финишную черту на трассе в лыжном центре Стельвио, в том числе олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Пинейро Бротен.
Лидером является Атле Ли Макграт из Норвегии. Второе место занимает швейцарец Лоик Мейар (+0,50), на третьей позиции располагается Фабио Гштрайн из Австрии (+0,94). Соревнования продолжаются.
Напомним, Семен Ефимов выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпиаде на одном из этапов Кубка мира.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.