Жена Большунова рассказала о реакции на отказ в нейтральном статусе

Напомним, в конце января стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию Александра Большунова на решение о недопуске на Олимпийские игры в Италии в нейтральном статусе.
«Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с (дочерью) Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен», — приводит слова Большуновой «РИА Новости Спорт».
Также Анна Большунова рассказала, как будет устроен быт семьи в случае допуска Большунова на международную арену.
«Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть со сверстниками. Если мы уезжаем на три-четыре дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас — так же, как и мы», — добавила она.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.