Вне юрисдикции. CAS отказался рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к ОИ-2026

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Дело не могло быть рассмотрено»
Согласно официальному заявлению CAS, специальная комиссия суда по Играм-2026 «не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Александра Большунова». Лыжник, чье заявление о предоставлении нейтрального статуса было отклонено комиссией Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 24 декабря 2025 года, подал апелляцию 28 января.
Арбитр CAS указал, что выездная комиссия создана для разрешения споров, возникающих исключительно во время Олимпийских игр или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия — то есть не ранее 27 января 2026 года. Поскольку Большунов обратился по ситуации, произошедшей за месяц до этой даты, шансов на разбирательство не было.
«Спор должен был возникнуть не ранее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под юрисдикцию выездной комиссии. В результате дело не могло быть рассмотрено», — резюмировали в суде.
Сам Большунов еще не комментировал ситуацию, зато старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «Матч ТВ» назвал решение предвзятым и циничным.
«Они делают все, чтобы Александр не поехал. Это просто высший цинизм… Они показали собственную предвзятость и заинтересованность в том, чтобы не пустить российских спортсменов, в частности такого легендарного спортсмена, как Александр Большунов», — заявил Бородавко.
Другой путь
Некоторые лыжники, также не получившие нейтральный статус, пошли другим путем — подали стандартный иск в CAS. Так, в середине января в суд обратился 24-летний лыжник Сергей Волков — по его словам, FIS отказала ему в выдаче разрешения под очень странным предлогом.
«Пока ситуация такая, что мне отказали в нейтральном статусе по причине того, что у меня четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. Из-за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет. Об этом мне сказала FIS», — рассказывал Волков в интервью «Матч ТВ».
В конце января аналогичным образом поступила и 21-летняя лыжница Ксения Шорохова.
«Да, я действительно подала апелляцию в CAS. Эта мысль зародилась еще в начале года, и после разговора с опытным юристом, который изучил все детали моей истории, я решилась на этот шаг. Шансы — 50/50. Признаюсь, это было непростое решение. Я осознаю все риски, но я выбираю двигаться вперед, в “неизвестность”. Потому что меня учили не сдаваться и идти до конца!» — написала девушка в своем Telegram-канале.
На данный момент нейтральный статус от FIS получили только трое россиян: Никита Денисов, Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Последние двое выступят на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Егор Сергеев