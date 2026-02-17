Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев и Непряева не вернутся в Россию после Олимпиады

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева после завершения зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии отправятся на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — сказал тренер спортсменов Егор Сорин.

Шведский этап Кубка мира пройдет с 27 февраля по 1 марта. Коростелев и Непряева принимают участие на международных соревнованиях в нейтральном статусе с декабря 2025 года.

По итогам шести олимпийских гонок Коростелев и Непряева не смогли завоевать ни одной медали. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.

В субботу, 21 февраля, Савелий Коростелев выступит в марафоне на 50 км, а на следующий день в аналогичной гонке примет участие Дарья Непряева.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.