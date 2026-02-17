Коростелев и Непряева не вернутся в Россию после Олимпиады

«Савелий и Дарья после Олимпиады останутся в Европе и будут выступать на этапе Кубка мира в Швеции», — сказал тренер спортсменов Егор Сорин.
Шведский этап Кубка мира пройдет с 27 февраля по 1 марта. Коростелев и Непряева принимают участие на международных соревнованиях в нейтральном статусе с декабря 2025 года.
По итогам шести олимпийских гонок Коростелев и Непряева не смогли завоевать ни одной медали. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.
В субботу, 21 февраля, Савелий Коростелев выступит в марафоне на 50 км, а на следующий день в аналогичной гонке примет участие Дарья Непряева.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.