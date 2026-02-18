Ричмонд
Непряева рассказала о проверках на допинг на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как проходит допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФЛГР

Ранее в СМИ сообщали, что российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль в семь утра после проката короткой программы на Олимпиаде.

«Это обычная история. Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, о том, что все против нас, о том, что у него [Гуменника] взяли [допинг-пробу] в 7 утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в 7 утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Также Непряева рассказала о процедуре допинг-контроля на этапах Кубка мира.

«Приезжают на каждом этапе Кубка мира или берут пробу после соревнований. И на Олимпиаде несколько раз тестировали. Но это нормальная процедура, в этом нет ничего такого», — добавила спортсменка.

Лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев проведут еще по одной гонке на Олимпийских играх в Италии. 21 и 22 февраля пройдут марафоны у мужчин и женщин соответственно.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

