Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не принимают участия в командных гонках.