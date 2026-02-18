Ричмонд
Шведские лыжницы выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026

Сборная Швеции одержала победу в женском командном спринте на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Йонна Сундлинг и Майя Дальквист преодолели дистанцию в финальном забеге за 20 минут 29,9 секунды. Вторыми в командном спринте финишировали швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих, уступив чемпионкам всего 1,4 секунды. Бронзовые награды завоевали немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек.

Лыжные гонки. Зимние Олимпийские игры — 2026. Женщины. Командный спринт. Финал

  1. Швеция (Йонна Сундлинг, Майя Дальквист) — 20:29,99
  2. Швейцария (Надя Келин, Надин Фендрих) — +1,40
  3. Германия (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) — +5,87
  4. Норвегия (Астрид Слинн, Джули Дривнес) — +6,01
  5. США (Джессика Диггинс, Джулия Керн) — +11,54
  6. Канада (Элисон Мэки, Лилиан Ганьон) — +19,44
  7. Франция (Леони Перри, Мелисса Гал) — +23,62
  8. Италия (Катерина Ганц, Ирис Де Мартин Пинтер) — +40,88
  9. Финляндия (Ясмин Йенсуу, Ясмин Каара) — +43,38
  10. Австрия (Хайди Бухер, Магдалена Шерц) — +1.00,96

Сундлинг и Дальквист принесли Швеции шестое золото на Олимпиаде-2026, благодаря чему в неофициальном медиальном зачете шведы переместились на пятое место. Единоличными лидерами остаются норвежцы, на счету которых 14 золотых медалей.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не принимают участия в командных гонках.