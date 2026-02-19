Никита Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр 2026 года, а также новым спортивным званием — заслуженного мастера спорта России. Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты. Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ориолю Кардоне Колю», — написал Дегтярев в социальной сети.
Ски-альпинизм впервые включен в программу Олимпийских игр. На данный момент было разыграно два комплекта наград — в мужском и женском спринте. 21 февраля Филиппову предстоит выступить в смешанной эстафете, где он сможет побороться за вторую награду на Играх.
Никите Филиппову 23 года. Он принес российской команде, состоящей из 13 спортсменов, первую медаль на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.
XXV зимние Олимпийские игры завершатся в воскресенье, 22 февраля.