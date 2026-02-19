Никита Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта

Никите Филиппову 23 года. Он принес российской команде, состоящей из 13 спортсменов, первую медаль на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.