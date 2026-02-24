Лидер Кубка России оценил выступление Коростелева на ОИ-2026

«Смотрел все гонки. Наши спортсмены молодцы. Жаль, что не удалось взять медаль. Но, как говорится, все впереди. Савелий — красавчик, во всех гонках бежал очень сильно. Даже “разделку” прошел мощно, но там сыграли погодные условия. Он стартовал в дальних номерах, а когда снег становится влажным, на спусках можно проигрывать по пять секунд, а за всю трассу — и полминуты. Поэтому результат не совсем объективный», — приводит слова Ардашева «РИА Новости Спорт».