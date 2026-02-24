Лидер Кубка России оценил выступление Коростелева на ОИ-2026

Напомним, Савелий Коростелев в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые завершились в воскресенье, 22 февраля.
Лучшим результатом Коростелева стало 4-е место в скиатлоне (10 +10 км). Также россиянин занял пятое место в марафоне классическим стилем на 50 км с результатом 2 часа 10 минут и 23 секунды.
«Смотрел все гонки. Наши спортсмены молодцы. Жаль, что не удалось взять медаль. Но, как говорится, все впереди. Савелий — красавчик, во всех гонках бежал очень сильно. Даже “разделку” прошел мощно, но там сыграли погодные условия. Он стартовал в дальних номерах, а когда снег становится влажным, на спусках можно проигрывать по пять секунд, а за всю трассу — и полминуты. Поэтому результат не совсем объективный», — приводит слова Ардашева «РИА Новости Спорт».
Сергей Ардашев является лидером общего зачета Кубка России. Спортсмен на данный момент находится в Южно-Сахалинске, где готовится выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования стартуют 25 февраля и завершатся 8 марта.
Савелий Коростелев и еще одна российская лыжница Дарья Непряева, которая также выступала на Играх в нейтральном статусе, пропустят чемпионат России, так как примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Шведский этап пройдет с 27 февраля по 1 марта.