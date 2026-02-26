Большунов о Южно-Сахалинске: Сказали, что за победу дадут крабов

— Трасса достаточно сложная. Вроде бы, и подъемы пологие, но все равно приходится работать. И все-таки 10 км — это динамичная гонка, на которой с самого старта приходится идти в полную силу и потом стараться удержать этот темп.



— Можете сравнить эту трассу с какими-то другими?



— Мне тут все очень напоминает Корею, Пекин немного. Все-таки это здесь рядом, такие же невысокие березы кругом… Трасса хорошая. Главное, что она есть, находится рядом с городом и всегда доступна для детей и взрослых. После школы, после рабочего дня можно прийти покататься. Я так понимаю, что трасса тут всегда подготовлена.



А сегодняшним стимулом для победы, если честно… Вчера мы встречались с губернатором, и он сказал: «Давайте выигрывайте, за первое место будут крабы». Поэтому пришлось сегодня постараться и проверить, будут крабы или не будут, — сказал Большунов в интервью в телеграм-канале чемпионата России.