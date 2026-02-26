Ричмонд
Большунов о Южно-Сахалинске: Сказали, что за победу дадут крабов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о победе в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне Большунов золото завоевал в первой гонке чемпионата России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 59,9 секунды.

— Трасса достаточно сложная. Вроде бы, и подъемы пологие, но все равно приходится работать. И все-таки 10 км — это динамичная гонка, на которой с самого старта приходится идти в полную силу и потом стараться удержать этот темп.

— Можете сравнить эту трассу с какими-то другими?

— Мне тут все очень напоминает Корею, Пекин немного. Все-таки это здесь рядом, такие же невысокие березы кругом… Трасса хорошая. Главное, что она есть, находится рядом с городом и всегда доступна для детей и взрослых. После школы, после рабочего дня можно прийти покататься. Я так понимаю, что трасса тут всегда подготовлена.

А сегодняшним стимулом для победы, если честно… Вчера мы встречались с губернатором, и он сказал: «Давайте выигрывайте, за первое место будут крабы». Поэтому пришлось сегодня постараться и проверить, будут крабы или не будут, — сказал Большунов в интервью в телеграм-канале чемпионата России.

Сегодня, 26 февраля, Большунов выступит в скиатлоне (10+10 км).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.