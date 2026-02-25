Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
Большунов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание — 14,4 секунды), третье — Иван Горбунов (+30,5).
Чемпионат России стартовал 24 февраля и завершится 8 марта. Ранее в среду Евгения Крупицкая одержала победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км.