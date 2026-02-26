Вяльбе — о Коростелеве и Непряевой: Хочу, чтобы на них не смотрели косо

— Я ни разу не звонила им, только писала. Посмотрела все гонки, где бежали ребята. Я всегда говорю спортсменам, что всегда в них верю. Да, что‑то сейчас не получилось. Писала Даше, что нужно все проанализировать, к ней все‑таки вопросов больше.



Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера. Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили [на международные старты], не держали зла.



Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40‑е места. Потому что для человека, который тренируется не один, как, например, Серега Устюгов тренировался, и поэтому он мог сказать что угодно, а ты тренируешься в этой стае, находишься в одной команде… Вместо того чтобы [поддержать]… ну промолчи. Некрасиво это.



Поэтому хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею. Но мы живем в такое время, без правил и законов. Нужно смириться, ставить перед собой цель и идти к ней, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».