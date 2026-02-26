Вяльбе — о Коростелеве и Непряевой: Хочу, чтобы на них не смотрели косо

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали единственными, кто получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они выступают на этапах Кубка мира. Также спортсмены приняли участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии.
— Смотрели Олимпиаду? Как вы прожили этот период? Как общались с ребятами?
— Я ни разу не звонила им, только писала. Посмотрела все гонки, где бежали ребята. Я всегда говорю спортсменам, что всегда в них верю. Да, что‑то сейчас не получилось. Писала Даше, что нужно все проанализировать, к ней все‑таки вопросов больше.
Мне важно, чтобы ребята хорошо их приняли обратно. У нас не было никаких отборов, понятно, что внутри команды может висеть не очень приятная атмосфера. Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили [на международные старты], не держали зла.
Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40‑е места. Потому что для человека, который тренируется не один, как, например, Серега Устюгов тренировался, и поэтому он мог сказать что угодно, а ты тренируешься в этой стае, находишься в одной команде… Вместо того чтобы [поддержать]… ну промолчи. Некрасиво это.
Поэтому хочется, чтобы ребята не смотрели на них косо. Понимаю, как обидно другим спортсменам, как им сложно, но нужно перетерпеть, остаться человеком. Даше и Савелию повезло, они будто выиграли в лотерею. Но мы живем в такое время, без правил и законов. Нужно смириться, ставить перед собой цель и идти к ней, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Лучшим результатом Коростелева на Олимпиаде стало 4-е место в скиатлоне (10+10 км), Непряевой — 17-е место в этой же дисциплине. После Олимпиады Коростелев и Непряева пропустят чемпионат России и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Фалуне с 28 февраля по 1 марта.